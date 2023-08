C’est le 28 août 2023 que vont commencer les travaux de construction du nouveau centre de calculs et de données mutualisé de Lyon-I et de l’Insa de Lyon, sur le campus LyonTech-La Doua, indique à AEF info l'UCBL, maître d'ouvrage du projet. "Un hébergement numérique de proximité, sécurisé et offrant un haut niveau de prestation", vantent les deux établissements dans un dossier de presse, financé dans le cadre du CPER.