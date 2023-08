Dans le département de la Somme, où se concentre un très grand nombre de parcs éoliens et où se développent des projets solaires, le gestionnaire du réseau de distribution Enedis expérimente l’accélération des énergies renouvelables. Elle se traduit dans les faits par une course contre la montre pour réduire les délais de raccordement et construire de nouveaux ouvrages comme les postes sources. À l’occasion d’une visite de sites organisée par la direction régionale d’Enedis Picardie, AEF info s’est rendu sur place début juillet 2023. Reportage.