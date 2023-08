"L’amélioration de notre système de retraite par répartition est au cœur de la réforme adoptée au printemps pour mieux prendre en compte les carrières professionnelles et corriger les injustices du passé. […] Validation de trimestres de retraite pour les ex-TUC [et] rachat facilité des trimestres de stages ou d’études […] : ces décrets concrétisent encore davantage l’ambition d’une réforme juste et équilibrée qui se déploiera le 1er septembre prochain", explique Olivier Dussopt, mardi 22 août 223, après la publication de deux décrets d’application de la réforme des retraites.