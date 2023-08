À la mi-octobre 2023, Delphine Joly quittera son poste de DGS de la ville et eurométropole de Strasbourg, et prendra la direction générale des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes, indique la collectivité alsacienne à AEF info, confirmant une information publiée dans la presse locale. Delphine Joly a mené sa carrière en Alsace, où elle a été notamment DRH et DGS du département du Bas-Rhin. Au conseil régional, elle prend la suite de Franck-Olivier Lachaud, nommé DGS un an plus tôt.