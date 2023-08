Dans une note de 20 pages publiée le 21 août, le Cercle de la réforme de l’État, think tank qui regroupe 120 hauts fonctionnaires, analyse la place des inspections générales et des conseils généraux pour accroître les compétences en matière de conseil au sein de l’administration. Il en ressort que cette internalisation ne fait pas l’objet d’une stratégie homogène au sein de chaque ministère, alors qu’elle est un outil essentiel d’indépendance de l’État vis-à-vis du privé. Christian Babusiaux, président du Cercle, revient pour AEF info sur ses observations et propositions.