Voici le sommaire des brèves en énergie et en climat pour la journée du 22 août 2023 :L’Autorité de sûreté nucléaire autorise le réacteur numéro 1 de Tricastin à fonctionner au-delà de 40 ansEDF restreint la production nucléaire sur le site de Bugey en raison de la caniculeEDF et RTE rendent plus lisibles les données sur la disponibilité de la production électrique et nucléaireLa France compte désormais 325 939 autoconsommateurs individuelsPour le député RN Thomas Ménagé, suivre "bêtement" les données du Giec pourrait être "néfaste"Les climatologues Robert Vautard et Christophe Cassou quittent "X"Le pape François écrit une mise à jour de Laudato SiUn tiers des forêts européenne est en phase de déclin