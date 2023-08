À l’approche de la rentrée sociale et de la réunion des prochains groupes de travail pour discuter du projet d’accord PSC en prévoyance dans la FPE présenté le 18 juillet, presque tous les syndicats ont envoyé leurs contributions à la DGAFP. La FSU a envoyé la sienne mi-juillet, en même temps que l’Unsa-FP, la CFDT-FP, l’UFSE-CGT, la CFE-CGC et la FGF-FO. Solidaires doit encore transmettre la sienne. La FSU souhaite un "couplage" et une simultanéité dans la mise en place des contrats en santé et en prévoyance, ainsi qu’une couverture "à hauteur minimale de 90 % des revenus".