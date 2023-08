Le budget mensuel pour étudier en France en 2023 franchit la barre symbolique des 1 000 € dans toutes les villes de France, selon le classement annuel de l’Unef, publié le 22 août 2023. Paris reste la ville la plus chère pour un étudiant (1 557,45 €), et Limoges la moins chère (1 027,19 €). En 2023, c’est Guyancourt qui connaît la plus forte hausse du coût de la vie (+8,86 %). D’après le syndicat, le prix des transports explose cette année, avec une hausse de près 6 % au niveau national pour les non-boursiers. Les tarifs des abonnements annuels augmentent dans 11 villes et en Île-de-France.