2 079 entreprises et institutions financières ont des objectifs de réduction des émissions validés par Science Based Target, ce qui représente deux gigatonnes de CO2 désormais couvertes, se félicite l’initiative qui a publié le 17 août son rapport de suivi de l’année 2022. Si l’Europe reste la première région en nombre d’entreprises investies, tous les continents sont désormais représentés. En 2022, 79 % des entreprises avaient des objectifs scientifiques alignés sur l'objectif 1,5 °C pour les scopes 1 et 2. Des ONG dénoncent néanmoins une ambition insuffisante sur le scope 3 et la neutralité.