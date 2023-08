"L’université de Haute-Alsace est parvenue à renforcer significativement son positionnement stratégique et institutionnel" et "s’est affirmée au sein du site alsacien", souligne le HCERES dans son rapport du 12 juillet 2023. Le comité d’évaluation alerte toutefois sur "la difficulté du rééquilibrage entre les missions de recherche et de formation", compte tenu de son "problème de soutenabilité de l’offre de formation". "Sur ce point dur majeur, le HCERES aurait pu, selon nous, se montrer plus engagé dans ses recommandations", considère Pierre-Alain Muller, président de l’UHA.