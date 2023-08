AEF info publie la carte des groupements de gendarmerie qui ont changé de commandant à compter du 1er août 2023. Sur les 26 officiers supérieurs qui prennent leurs fonctions, pour la grande majorité des colonels, deux sont des femmes, soit autant que lors des mouvements de 2022 et 2021. La plupart de ces commandants viennent de la DGGN, selon le principe d’alternance entre des postes opérationnels et en "centrale". Les autres occupaient des fonctions dans les écoles de gendarmerie, notamment l’EOGN, ou étaient affectés dans d’autres régions de gendarmerie, et même à l’étranger.