"Les réglementations sont de plus en plus complexes et éloignées de la réalité", observe Alain Lambert, président du conseil national d’évaluation des normes, dans un entretien à AEF info, fin juillet 2023. En poste depuis 2013, date de création du CNEN, Alain Lambert regrette que nombre de textes soient pris dans une urgence qui confine à la précipitation et ne permette pas une concertation efficace des destinataires de la norme. "Je pense que le gouvernement n’a pas pris le temps de mesurer à quel point cela lui serait extrêmement utile", estime le président qui a adressé, le 10 juillet 2023, une lettre à la Première ministre pour l’alerter sur le sujet. La simplification des normes permettrait de simplifier le travail des administrations, des élus et des agents chargés d’appliquer et de faire appliquer la loi.