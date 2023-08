Afin de mettre les codes du travail et de la sécurité sociale en cohérence avec la réglementation européenne, un décret publié au Journal officiel du 19 août 2023 réduit de dix mois à six mois la durée d’affiliation à la Sécurité sociale requise pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption.