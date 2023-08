Un nouveau décret daté du 17 août 2023 modifie le régime indemnitaire des inspecteurs-élèves de l’action sanitaire et sociale et des ingénieurs d’études sanitaires stagiaires en formation à l’EHESP. Dans un premier temps, ce décret actualise les dispositions du décret n° 2000-1336 du 26 décembre 2000 afin de tenir compte de la création de l’indemnité de maintien de rémunération. Dans un second temps, le texte vise à créer une indemnité de maintien de rémunération pour les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels nommés en qualité d’inspecteurs-élèves qui, pendant la durée de leur formation initiale, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaire. Ce montant est égal à la différence entre le montant de primes et indemnités perçues avant l’entrée en formation et le montant des indemnités prévues.