Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :une nomination au programme conjoint du C40 et de la Convention mondiale des maires ;des nominations à la direction générale de l’énergie et du climat et à la direction de l’innovation pour les transformations du MTECT ;le départ de Laurent Roy, directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ;le Portugal lance un pass ferroviaire à 49 euros par mois ;l’avis de l’Autorité environnementale sur le plan de protection de l’atmosphère et la ZFE de Strasbourg.