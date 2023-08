Le tribunal administratif de Paris pointe une "méconnaissance" du "devoir de réserve et du devoir de loyauté à l’égard de l’autorité judiciaire" et une "insuffisance de dignité" dans les prises de position du syndicaliste policier Bruno Attal, dans une décision du 8 août 2023. Le juge des référés rejette la requête pour excès de pouvoir formée par le policier et confirme sa révocation de l’institution, décidée par le ministre de l'Intérieur fin juin pour une série de tweets qualifiant Éric Dupond-Moretti de "ministre de la honte" et "ministre des voyous" notamment.