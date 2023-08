"Pour défendre l’autonomie des universités", dont la gouvernance est assurée "par une fine couche de quasi-professionnels", il convient d’assurer une "alternance régulière dans les responsabilités politiques", estime Christophe Prochasson, directeur d’études et ancien président de l’EHESS, dans un article publié en juillet 2023 dans la revue Esprit. Cela passe par "un meilleur engagement des universitaires" dans les tâches administratives grâce à une meilleure formation, et la mise en place d’une "rémunération financière et symbolique" pour les enseignants-chercheurs, plaide-t-il.