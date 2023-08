Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, assure vendredi 18 août 2023 sur franceinfo que le système de santé est "robuste" et sera en capacité d’affronter l’épisode de chaleur prévu dans les prochains jours. Mardi dernier, Marc Noizet, président de Samu-Urgences de France, estimait "la situation [aux urgences] plus grave que l’été dernier", soulignant que tous les départements sont touchés, notamment des zones touristiques en pleine saison.