Les Français télétravaillent en moyenne 0,6 jour par semaine, contre 0,9 jour dans les 34 pays étudiés par l’institut allemand Ifo en partenariat avec le réseau de recherche EconPol Europe dans une publication de juillet 2023. La culture du télétravail est plus installée dans les pays anglo-saxons, où le nombre moyen de jours télétravaillés s’élève à 1,4 par semaine, contre 0,8 jour en Europe, 0,7 jour dans les pays asiatiques, et 0,9 en Amérique latine et en Afrique du Sud. L’étude montre que les salariés souhaitent télétravailler davantage que ce que prévoient les employeurs.