Un arrêté paru au Journal officiel du vendredi 18 août 2023 approuve l’avenant n° 20 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes libéraux et l’assurance maladie conclu le 22 juin 2023 entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), la Fédération nationale des orthophonistes et l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (Unocam). Cet avenant, annexé à l’arrêté, revalorise notamment l’activité pour prendre en compte l’inflation et intègre dans la convention nationale la possibilité d’accès direct aux orthophonistes prévue par la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (lire sur AEF info). Il valorise également l’accueil de stagiaires par les orthophonistes récemment installés en zones sous-denses.