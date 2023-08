Fin juin 2023, l’UMGEGL (union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon), annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire "à son bénéfice", en raison d’une situation financière "déficitaire avant la pandémie", écrit-elle dans un communiqué. Cette union relevant du livre III du code de la Mutualité (activités non assurantielles) est administrée par plusieurs mutuelles et unions mutualistes, dont la Mutualité française. Elle gère un GHM et un Ehpad à Vénissieux (Rhône), pour 317 lits et places. Les salariés dénoncent un "scandale" et un "coup de massue".