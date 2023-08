Le suicide d’un salarié survenu dix ans après un accident professionnel est jugé sans lien avec le travail

La Cour de cassation approuve dans un arrêt du 22 janvier 2015 une cour d’appel qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel du suicide d’un salarié, écartant tout "lien direct et certain" entre le décès et un accident de trajet survenu dix ans auparavant. Les juges d’appel relèvent que les attestations des membres de la famille et des amis de l’intéressé faisant état de son état dépressif "ne suffisent pas à rapporter la preuve du lien exigé" entre le suicide et l’accident. Ils considèrent que des certificats soulignant "la prise régulière d’antidépresseurs et d’anxiolytiques […] jusqu’au décès" ne constituent pas "la démonstration du lien entre l’accident d’origine et le décès". Enfin, ils constatent "qu’aucun élément n’établit" que la reprise du travail l’intéressé un an avant son suicide "ait été un échec professionnel".