Décret sur l'AME : pour l'Unsa, le gouvernement "passe en force"

En publiant le décret le 1er novembre sur les modalités d’admission et de prise en charge de l’Aide médicale de l’État ( AME ) et les conditions pour bénéficier de cette aide (lire sur AEF info), le gouvernement est passé "en force", estime l’ Unsa dans un communiqué du 4 novembre 2020. Le syndicat ajoute que "l’Unsa n’était pas la seule à dénoncer ce projet", d’autres organisations comme "la Commission nationale consultative pour les droits de l’Homme [étant] intervenus dans le même sens". Notamment en cause : l’instauration d’un délai de 3 mois de présence sur le territoire français du demandeur avant de pouvoir en bénéficier de cette aide, et d’un délai de 9 mois de franchise pour avoir accès à certains soins. Le syndicat demande au gouvernement de "revoir sa copie" et d’engager "immédiatement" de nouvelles négociations sur ce sujet.