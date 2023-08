La Commission européenne publie, ce jeudi 16 août, les règles régissant la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (qui vise à instaurer une tarification du carbone équivalente pour les importations et les produits soumis au marché carbone européen) pendant sa phase de transition. Celle-ci commencera le 1er octobre de cette année et s’achèvera fin 2025 : les contraintes des importateurs se limiteront alors aux obligations de déclaration pour les marchandises concernées (ciment, électricité, engrais, acier, aluminium, hydrogène). Le règlement d’exécution détaille ces obligations de déclaration ainsi que la méthodologie de calcul des émissions intrinsèques des marchandises. Le premier rapport devra être présenté au plus tard le 31 janvier 2024 pour les marchandises importées au cours du quatrième trimestre de 2023. La Commission publie également une série de guides à destination des importateurs et producteurs des pays tiers.