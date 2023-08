Agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation : Sophie Cruz est la nouvelle présidente, succédant à Stéphanie Pernod-Beaudon

Le 27 septembre 2021, Sophie Cruz, conseillère régionale (LR) d’Auvergne-Rhône-Alpes, a été élue présidente de l’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Orientation (lire sur AEF info), lors du CA de l’association, fait-elle savoir dans un communiqué, ce mercredi 6 octobre. "Élue régionale depuis décembre 2015, Sophie Cruz a occupé différents mandats, notamment dans l’Ouest lyonnais", précise le communiqué. "Elle a démarré sa carrière comme cadre administratif et financier dans le secteur des nouvelles technologies de la communication et enseigne aujourd’hui le droit dans l’enseignement supérieur." Stéphanie Pernod-Beaudon, VP en charge notamment de l’économie, quitte la présidence de l’association, et devient vice-présidente. Ségolène Guichard, VP en charge de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle, y représente le conseil régional (lire sur AEF info).