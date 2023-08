Les réserves de l’employeur concernant un accident du travail peuvent désormais être déclarées en ligne

Lors de la survenue d’un accident du travail, la loi prévoit que l’employeur doit effectuer une déclaration à la CPAM ou la MSA dans les 48 heures, avec la possibilité de formuler des remarques argumentées sur le caractère professionnel ou non de l’accident. En cas de réserves, ces dernières peuvent désormais être mentionnées en ligne via le site de Net Enpretrises.fr dans les 10 jours francs après la réalisation de la déclaration concernée, indique Net-entreprises.fr, dans une communication publiée le 18 janvier 2023. En cas de réserves, lorsque la CPAM l’estime nécessaire, cette dernière entame une phase d’investigation de 70 jours et en informe le salarié et l’entreprise, précise la CPAM, le 20 janvier 2023, dans une communication dédiée à la démarche de reconnaissance des accidents du travail.