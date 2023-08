Quelles tendances retenir de 21 années du classement de Shanghai, alors que la dernière édition vient de sortir, le 15 août 2023 ? Avec 27 établissements dans le top 1 000 mondial, dont 4 dans le top 100, la France maintient son rang : elle passe même, en un an, de la 8e à la 6e place des pays en nombre d’institutions représentées dans le top 500 (18 au total, grâce au passage de l’université Côte d’Azur dans la tranche 301-400 et de l’université de Rennes dans la tranche 401-500), derrière les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie et ex æquo avec le Canada.