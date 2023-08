Ingrid Lanoë est nommée conseillère égalité professionnelle, autonomie économique des femmes et numérique, au sein du cabinet de Bérangère Couillard, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, à compter du 21 août 2023. Elle était depuis mars 2018 attachée parlementaire de la députée Renaissance de l’Essonne Marie-Pierre Rixain.