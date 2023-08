Un arrêté publié le 17 août 2023 au Journal officiel vient spécifier la forme et les objectifs des formations, bilans de parcours professionnel et des plans individuels de développement des compétences dont peuvent bénéficier les agents des trois versants de la fonction publique. Il fait suite au décret du 22 juillet 2022 qui visait à faciliter l’accès à la formation et à l’accompagnement personnalisé de certains agents publics (agents de catégorie C peu qualifiés, agents en situation d’usure professionnelle et personnes en situation de handicap).