139 nouveaux hauts fonctionnaires, surtout issus des finances, intégrés au corps des administrateurs de l’État

Publié le 20 août au Journal officiel, un décret du 18 août liste les 139 fonctionnaires qui rejoignent le corps des administrateurs de l’État au titre de leur droit d’option, après plusieurs décrets d’intégration en mars, en avril et en mai. 61 fonctionnaires sont issus du corps du contrôle général économique et financier, suivis de 47 administrateurs des finances publiques et d’un inspecteur général des finances. Les hauts fonctionnaires de corps rattachés au département ministériel des finances étaient jusque-là les grands absents des intégrations (lire sur AEF info). 17 autres cités viennent du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, quelques-uns sont des préfets et des inspecteurs généraux d’autres ministères. Le décret indique également trois dates d’intégration, une au 1er janvier 2023, une le 1er juillet et une en décembre.