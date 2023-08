Mighty Earth et trois autres ONG ont lancé mercredi 16 août 2023 une campagne et une pétition pour appeler Starbucks à publier des informations détaillées sur son approvisionnement en cacao, alors que cette filière est "en proie à de nombreux problèmes sociaux et environnementaux". La coalition d'associations estime que la chaîne de café américaine n'a pas tenu ses promesses, remarquant que son rapport sur ses impacts sociaux environnementaux publié en avril contient des engagements mais aucune donnée sur l'origine et les conditions de culture du cacao.