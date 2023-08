Les données sur l’état de la nature sont souvent "incohérentes", "obsolètes" et "difficiles d’accès pour de nombreux utilisateurs intéressés", constate la TNFD, qui publie le 11 août une étude sur l’intérêt de mettre en place une base mondiale de données relatives à la nature. Face à l’augmentation de la demande de données de qualité, l'organisation recommande la mise en place d’un système en open source, et explore les options pour améliorer l’échelle de collecte des données et la connexion des plateformes de données existantes.