La hausse de l’allocation de rentrée scolaire (lire sur AEF info) est saluée par la FCPE, dans un communiqué du 16 août 2023. Elle juge cependant ce "coup de pouce" "insuffisant". En outre, la fédération "prend acte de l’enquête demandée par le gouvernement à la DGCCRF pour comprendre les raisons de la hausse" des prix des fournitures scolaires, et réclame qu’elle "concerne également les années 2020, 2021 et 2022". Enfin, elle demande la constitution d’un "groupe de travail réunissant les membres de la communauté éducative et les fabricants de fournitures" pour :"partager de façon transparente les résultats de l’enquête demandée par le gouvernement,ouvrir le débat de la gratuité intégrale des fournitures scolaires de la maternelle à la terminale,engager un débat avec les fabricants et les papetiers pour revoir la conception de certaines fournitures qui alourdissent le poids du cartable."