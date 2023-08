Pôle emploi recherche des prestataires privés pour "identifier et sélectionner tout candidat qui n’est pas déjà titulaire d’une carte professionnelle ou qui n’est pas déjà engagé dans le parcours de formation" raccourcie d’agent de sécurité privée prévu en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un appel d’offres publié le 6 août 2023 demande de "déployer des actions de communication" pour "faire émerger des candidats potentiels" puis de les accompagner en vue de leur formation. "5 000 candidats" sont recherchés, pour un marché estimé à plus de trois millions d’euros.