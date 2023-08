La Région Rhône-Alpes consacrera un total de 255 millions d'euros aux projets préparés dans le cadre de l' "Opération campus"

"Nous consacrerons 85 millions d'euros au projet 'Grenoble université de l'innovation' (L'AEF n°318548) et 85 millions d'euros au projet 'Lyon Cité Campus' (L'AEF n°323282), retenus par l' 'Opération campus', jusqu'à l'horizon 2020." Ces investissements se feront à travers les contrats d'agglomération - "que nous signerons d'ici un an" avec le Grand Lyon et avec la Métro de Grenoble - et le "nouveau CPER 2014-2020". C'est ce qu'annonce Jean-Jack Queyranne, président du conseil régional de Rhône-Alpes, lundi 20 octobre 2008, après avoir rencontré les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche rhônalpins.