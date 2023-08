Le Conseil d’État confirme le 21 juillet 2023 la décision du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel d’infliger à une magistrate la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d’un déplacement d’office. Il lui était reproché d’avoir détourné la carte de restauration d’un élève avocat, en stage à la CAA de Paris. Cette sanction n’est pas hors de proportion avec les fautes commises, eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité des magistrats administratifs, jugent les hauts magistrats.