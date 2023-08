Plusieurs conseillers sont nommés au cabinet du nouveau ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, et d’autres sont reconduits auprès de la ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, par deux arrêtés datés du 21 juillet publiés au Journal officiel mardi 15 août 2023.