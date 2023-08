Éditrice de solutions numériques de gestion de l’énergie destinées aux acteurs publics, tertiaires et industriels, la société Energisme bénéficie de la forte hausse des prix de l’énergie. Elle a enregistré fin juillet, une croissance de 32 % de son chiffre d’affaires en un an. A l'occasion d'un entretien avec AEF info, son directeur général, Thierry Chambon, qui a rejoint à la mi-juin le conseil d’administration de la Smart buildings alliance, rappelle que "ce n’est pas parce que vous réglez le thermostat de votre chauffage à 19 °C que le bâtiment est effectivement chauffé à 19 °C". Si les données fournies par Energisme permettent d’évaluer l’efficacité énergétique d’un bâtiment et d’aider les collectivités à cibler leurs travaux de rénovation, Thierry Chambon appelle plus largement à la création d’un "hub" constituant un "service public de la donnée énergétique".