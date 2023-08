"Nous avons besoin d’une réforme structurelle des bourses", déclare Sylvie Retailleau, invitée mercredi 16 août 2023 dans l’émission le grand entretien sur France Inter. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche estime que le système actuel est "à bout de souffle" et annoncera un calendrier de la réforme "dès la rentrée universitaire". Elle revient aussi sur la baisse du nombre de doctorants et sur les difficultés de financement rencontrées par les chercheurs. La ministre ne souhaite pas pour autant renoncer à "l’impact positif" des appels à projets.