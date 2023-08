Une nouvelle circulaire relative aux missions des corps d’inspection devrait prochainement être publiée. Le projet de ce texte, qu’AEF info a pu lire, comprend trois chapitres établissant que les inspecteurs "apportent une expertise didactique, pédagogique et éducative", "contribuent à la gestion des ressources humaines", et "assurent des missions transversales et de conseil". Parmi les missions citées : mener les inspections, "s’assurer de la qualité de l’enseignement dispensé", "apprécier la valeur professionnelle des personnels", piloter les évaluations nationales…