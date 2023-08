La préfecture de Mayotte a annoncé, ce lundi 14 août, avoir procédé à une nouvelle opération de lutte contre l’habitat informel et insalubre à Hamoura, dans la ville de Bandrélé située au sud-est de l’archipel mahorais. "81 habitations illégales ont été démolies […]. 36 familles ont été recensées et sept d’entre elles ont accepté une proposition d’hébergement", a indiqué le préfet de Mayotte sur Twitter. Qui a précisé, en outre, "qu’une partie du foncier libéré grâce à ces opérations va permettre d’engager le projet de résorption d’habitat insalubre porté par la ville". Ce nouveau démantèlement s’inscrit, pour mémoire, dans le cadre de l’opération Wuambushu lancée en avril dernier par l’État (lire sur AEF info), en vue de lutter contre l’immigration illégale et l’habitat informel.