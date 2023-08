JOP. Un décret du 14 août 2023 modifie plusieurs articles du code de la sécurité intérieure relatifs à l’accès aux établissements et installations accueillant des grands événements et exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation. Il étend d’une part la procédure obligeant les organisateurs à demander l’avis de l’autorité administrative avant d’autoriser l’accès d’une personne à un établissement ou une installation accueillant...