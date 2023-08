"Le devoir de vigilance en France reste trop souvent limité à un exercice technique entre le reporting extrafinancier et la gestion des risques qui ne laisse pas la place au dialogue entre parties prenantes et encore moins au dialogue social." C’est l’un des enseignements d’une étude réalisée par FO dans le cadre de la convention Ires, dont les résultats ont été publiés en mai 2023. L’étude s’intéresse en particulier à la place des organisations syndicales dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de vigilance des entreprises concernées.