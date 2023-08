Un décret du 11 août 2023 crée une allocation pour les lycéens professionnels afin de "reconnaître leur engagement dans la réalisation de leur formation et de valoriser leur période de formation en milieu professionnel". Son montant, "fixé à l’issue de chaque PFMP réalisée", varie en "fonction du nombre de jours de PFMP effectivement réalisés par l’élève". L’allocation est attribuée "par le directeur ou le chef de l’établissement ou de l’organisme de formation" et versée "par l’Agence de services et de paiement". Un arrêté détermine les montants et conditions de versement de cette allocation.