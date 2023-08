Le dispositif de don de jours de repos est étendu aux sapeurs-pompiers volontaires

Comme prévu par l’article 36 de la loi du 25 novembre 2021 "visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels", le décret n° 2023-774 du 11 août 2023, publié au Journal officiel du 13 août (lire sur AEF info), crée un nouveau motif de don de jours de repos pour les agents ayant un engagement au titre de sapeur-pompier volontaire. Le décret reprend les modalités déjà existantes du don de jours. Il ajoute un encadrement concernant la durée maximale du congé pour le bénéficiaire (la durée est plafonnée à dix jours jusqu’au terme de l’année civile), ainsi que l’exigence de documents attestant de l’engagement de l’agent en tant que sapeur-pompier volontaire et du besoin du SIS (service d’incendie et de secours) auquel il est rattaché.