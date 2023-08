Le coût de la vie étudiante va augmenter de 6,47 % sur l’année 2023-2024, soit 594,76 euros de dépenses de plus sur un an, estime l’Unef dans son étude annuelle publiée le 14 août 2023. Comme l’an dernier, l’inflation est en cause, "au premier rang desquels se trouvent l’alimentation qui augmente de 14,3 % ou encore l’électricité qui augmente de 10,1 %". L’organisation étudiante demande aussi la création d’un "statut social des jeunes en formation" et d’une "allocation d’autonomie", avec un "montant de 1 110 euros par mois équivalent au seuil de pauvreté".