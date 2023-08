Après sept premiers textes d’application de la réforme des retraites sur les diverses mesures d’âge et la fin des régimes spéciaux, six autres ont paru au Journal officiel du 11 août 2023, dont un décret simple et un décret en Conseil d’État concernant la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Pris en application de l’article 26 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, ces deux textes précisent les nouvelles modalités de mise en œuvre de ces deux dispositifs visant à encourager les seniors à reprendre ou conserver une activité professionnelle.