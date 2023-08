Les attributions de Philippe Vigier, ministre délégué à l’Outre-mer

Les attributions de Philippe Vigier, nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ont été publiées au Journal officiel de ce vendredi 11 août 2023. Le ministre chargé de l’Outre-mer exerce les attributions du ministère de l’Intérieur des outre-mer relatives à l’outre-mer, et il "accomplit toute autre mission que lui confie le ministre de l'Intérieur et des outre-mer", selon le décret n° 2023-749 du 10 août 2023. Pour ce faire, il dispose de la direction générale des outre-mer, et de l’inspection générale de l’administration.