Le gouvernement continue de publier les décrets d’application de la réforme des retraites, en vue d’une entrée en vigueur effective au 1er septembre 2023. Après deux premiers textes sur le report de l’âge de départ et les fonctionnaires au mois de juin, cinq décrets actant la fin des régimes spéciaux sont parus fin juillet. Six nouveaux textes figurent au Journal officiel du 11 août 2023, dont ceux relatifs au C2P et au Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Ces deux décrets ont été peu modifiés sur le fond par rapport aux projets soumis aux partenaires sociaux.