Quartiers prioritaires : le gouvernement demande aux préfets de détailler leurs actions pour l’insertion professionnelle

Une instruction ministérielle du 30 juillet 2019, publiée le 14 août, fait le point sur la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires. Le ministre chargé de la Ville et du Logement demande aux préfets de région et de département de lui faire part, au plus tard le 30 septembre 2019, des actions prioritaires qu’ils ont déployées ou prévu de déployer sur les territoires dans deux domaines : l’éducation et l’insertion professionnelle. Ce second volet passe notamment par "le développement de l’apprentissage, le Paqte et la mobilisation effective du plan d’investissement dans les compétences". Julien Denormandie précise que ces actions - une ou deux par domaine - "doivent donner une place centrale aux dynamiques collaboratives et concerner un objet concret" avec des objectifs et une méthode définis. Il ajoute que "les préfets se portent personnellement garants".